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Mali’de terör saldırısı: 17’si asker 21 ölü

Mali’de militanlar tarafından Tessit kasabasına gerçekleştirilen saldırıda 17 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti.

Asayiş 09.08.2022, 12:44
Mali’de terör saldırısı: 17’si asker 21 ölü

Mali’de militanlar tarafından Tessit kasabasına gerçekleştirilen saldırıda 17 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti.

Mali’nin Tessit kasabasında terör örgütü DEAŞ’ın Büyük Sahra bölgesindeki aktif kolu olan ISGS’nin saldırısı sonucu 17 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi. Mali ordusu tarafından yapılan açıklamada, 9 askerin kayıp olduğu ve çok sayıda araç ve ekipmanın tahrip edildiği belirtilirken, "7 Ağustos 2022 tarihinde yerel saatle 15.00 sıralarında Tessit ordusu, terörist grup ISGS tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırıya dron ve ağır silahlar kullanarak güçlü şekilde cevap vermiştir" denildi. Mali ordusu ayrıca, en az 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Mali’de 2012’den bu yana silahlı örgütler tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Burkina Faso ve Nijer’e de sıçramıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mart ayında yayınlanan bir rapora göre, Mali’de 2021 gerçekleşen şiddet olaylarında yaklaşık 600 sivil hayatını kaybetti.

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