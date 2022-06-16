Mali suç örgütlerine 43 ilde “Dümen Operasyonu”

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı.

Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı "Dümen Operasyonu" başlatıldı. Mali suç örgütleri üyesi 226 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon çerçevesinde 268 şahsın da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edileceği bildirildi.

Dublör kullanarak para karşılığı davaları kapatmaya ve dava süreçlerini engellemeye çalıştılar

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve valilikte tanıdığı olduğu, bu yolla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi. Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker şahıs kullanarak başkalarının yerine sınava adam soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurtdışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yapma suretiyle piyasaya sahte para sürdükleri, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete edilerek, reçete edilen ilaçları temin ettikten sonra piyasada spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

Kafe ve restoranlara denetimleri önceden haber verdiler

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran tarzı işletmelere yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel işyerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı. Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.