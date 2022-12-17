Malezya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 24’e yükseldi

Malezya’nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Bölgede sürdürülen arama çalışmalarında bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylece heyecan faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’si çocuk olmak üzere 24’e yükseldi. Selangor eyaleti itfaiye ve kurtarma birimi, kayıp durumdaki 9 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Heyelanın ardından tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının 7 gün süreyle kapatılması talimatı verilmişti.