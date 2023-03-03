Malezya’daki selde ölü sayısı 3’e yükseldi

Malezya’nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. 35 bin kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.

Malezya’nın Johor, Pahang, Negeri Sembilan ve Melaka bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta başından bu yana etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaştı. Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NADMA) yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yaklaşık 35 bin kişinin ülkenin farklı bölgelerinde kurulan 128 acil yardım merkezine tahliye edildiği belirtildi.

Malezya Meteoroloji Departmanı ise şiddetli muson yağmurlarının Pazar gecesine kadar ülkenin farklı kesimlerinde etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Hayat durma noktasına geldi

Malezya’da yaklaşık 1 haftadır etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda bölge sular altında kaldı. Dün 16 nehirde su seviyesinin kritik düzeyi aştığını açıklayan Malezya Drenaj ve Sulama Dairesi, sel baskınlarına karşı dikkatli olma çağrısını yinelemişti.