Malezya’daki sel faciasında ölü sayısı 37’ye yükseldi, 10 kişi kayıp

Malezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 27’ye yükselirken, 10 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Malezya’da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 27’den 37’ye yükseldiği, 10 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Sel nedeniyle 18 bin 80 hanede yaşayan 68 bin 341 kişinin yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Negri Sembilan, Melaka, Pahang ve Kelantan’ın selden en çok etkilenen eyaletler olduğu kaydedildi. Polis açıklamasında, 120’si felaketten en çok etkilenen Pahang eyaletinde olmak üzere toplam 137 otoyolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Nehirlere yakın 23 bölgede su seviyelerinin riskli noktada olduğu ve yağışların devam etmesi durumunda yeni taşkınlar olabileceği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği sel bölgelerinde hırsızlık ve yağma olayları yaşandığı kaydedildi. Toplam 7 hırsızlık olayının yaşandığı ve hırsızların gözaltına alındığı belirtildi.