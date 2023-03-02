Malezya’da şiddetli yağış: 1 ölü

Malezya genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 27 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Malezya’da şiddetli yağışlar Johor, Pahang, Negeri Sembilan ve Melaka bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 27 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bugün itibariyle 25 bini aşkın kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı Johor, şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölge olurken, otomobili sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Malezya Drenaj ve Sulama Dairesi, yerel saatle 11.00 itibariyle 16 nehirde su seviyesinin kritik düzeyi aştığını açıklarken, Malezya Meteoroloji Departmanı ise yarın gece saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.