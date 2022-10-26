Malezya’da 30 kişilik film ekibi mağarada mahsur kaldı

Malezya’da 30 kişilik film ekibi şiddetli yağmur nedeniyle kireçtaşı mağarasında mahsur kaldı.

Singapurlu bir prodüksiyon şirketine bağlı 30 kişilik film ekibi, Malezya’nın Perak eyaletinde yer alan Kampar ilçesindeki Tempurung Mağarası’nda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle mağara çıkışının yakınında su seviyesinin yaklaşık 1,5 metreye yükselmesi nedeniyle film ekibinin mahsur kaldığı ifade edilerek, ekibin tamamının 2 saat sonra güvenli şekilde mağaradan tahliye edildiği aktarıldı.

Üç kilometreden uzun bir oda ağı olan Tempurung Mağarası, Malezya’daki en uzun ve en büyük kireçtaşı mağarası olarak biliniyor.