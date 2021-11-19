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Malcolm X suikastından hükümlü iki kişi yarım asır sonra beraat etti

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi İdari Yargıcı Ellen Biben, 1965’te Malcolm X’e düzenlenen suikasttan hüküm giyen Muhammed Aziz ve Halil İslam aleyhindeki mahkumiyet kararının kaldırılması yönündeki önergeyi kabul etmesi üzerine iki hükümlü yarım asırdan fazla bir süre sonra beraat etti.

Asayiş 19.11.2021, 00:54
Malcolm X suikastından hükümlü iki kişi yarım asır sonra beraat etti

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi İdari Yargıcı Ellen Biben, 1965’te Malcolm X’e düzenlenen suikasttan hüküm giyen Muhammed Aziz ve Halil İslam aleyhindeki mahkumiyet kararının kaldırılması yönündeki önergeyi kabul etmesi üzerine iki hükümlü yarım asırdan fazla bir süre sonra beraat etti.

ABD’nin New York eyaletinde yer alan New York City’de 1965 yılında Afrika kökenli ABD’li Malcolm X siyahi 2 kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Malcolm X’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Muhammed Aziz ve Halil İslam, Malcolm X’i öldürmek suçlanarak 1966 yılında tutuklanmıştı. Aziz, 1985 yılına kadar tutuklu kalırken, 1987 yılında kadar tutuklu kalan İslam ise 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Malcolm X’e düzenlenen suikasttan 56 yıl sonra olaya ilişkin hüküm giyen Aziz ve İslam’ın bugün gerçekleşen duruşmasında, ikili için beraat kararı verildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in Ofisi ve avukatlar tarafından 22 aylık bir soruşturmanın sonucu ile ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri de dahil olmak üzere ikilinin masumiyetlerine dair kanıtların sunulduğu duruşmada New York Eyalet Yüksek Mahkemesi İdari Yargıcı Ellen Biben, Muhammed Aziz ve Halil İslam’ın mahkumiyet kararının kaldırılması yönündeki önergeyi kabul etti. Biben kararında, "Mahkemenin bu davadaki ciddi adalet hatalarını tam olarak geri alamayacağı ve kaybedilen uzun yılları size geri veremeyeceği için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Aziz, mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada, "Bizi bugün mahkemeye çıkaran olaylar asla yaşanmamalıydı. Bu olaylar, özünde yozlaşmış, 2021’de siyahilerin çok aşina olduğu bir sürecin sonucuydu ve sonucudur. Umarım bu adaletsizliğin sorumlusu olan sistem, son 55-56 yılda bana verilen ölçülemez zararın da sorumluluğunu üstlenir" ifadelerini kaydetti.

Bölge Savcısı Vance ise mahkemede, "on yıllardır süren adaletsizlik" olarak adlandırdığı durum için özür dileyerek, "Ciddi, kabul edilemez yasa ve kamu güveni ihlalleri için özür dilerim. Kanunlar önünde eşit korumayı garanti etmek üzere tasarlanmış kurumlara olan kamu inancını yıpratan bu on yıllardır süren adaletsizlik için ulusumuzun kolluk kuvvetleri adına özür dilerim. Sayın yargıç, bu kişilerden ve ailelerinden alınanları geri getiremeyiz ama kayıtları düzelterek belki o inancı geri getirmeye başlayabiliriz" dedi.

Öte yandan Marcus Garvey’in siyahilerin milliyetçi ideallerini savunan Baptist vaizi James Earl Little’lın oğlu olan Malcolm X, 1925’te Nebraska eyaletinin Omaha kentinde dünyaya geldi. New York City’de 1965 yılında Malcolm X, Afrika Amerikan Birliği Teşkilatı’nın üyelerine hitaben yaptığı konuşma sırasında siyahi 2 kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Malcolm X’in ölümüne ilişkin soruşturmada, Malcolm X’in öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunan, Norman 3X Butler olarak adlandırılan Muhammed A. Aziz ve Thomas 15X Johnson olarak adlandırılan Halil İslam, Malcolm X’i öldürmekle suçlanmıştı. Sonrasında 1966 yılında tutuklanan ikiliden Aziz, 1985 yılına kadar tutuklu kalırken, İslam ise 1987 yılında kadar tutuklu kalmış, fakat 2009 yılında hayatını kaybetmişti.

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