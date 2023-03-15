Malavi’yi vuran kasırgada ölü sayısı 225’e yükseldi

Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi’de hayatını kaybedenlerin sayısı 225’e yükseldi. Mozambik’te ise 20 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Mozambik’in ardından Malavi’de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor. Malavi Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 225’e, yaralananların sayısının 707’ye yükseldiği bildirildi. Kayıp sayısının ise 41 olduğu aktarıldı. Malavi’deki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Acil Durum Proje Koordinatörü Guilherme Botelho, kolera salgınıyla mücadele edilen ülkede kasırganın salgını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Malavi’den önce cumartesi günü kasırganın vurduğu komşu Mozambik’te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye ulaştı.

İki Afrika ülkesinde hayatı felç eden kasırganın bugün karadan uzaklaşıp denize doğru ilerlemesi bekleniyor.