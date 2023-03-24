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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi’nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi’nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.
Asayiş 24.03.2023, 15:31
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi’nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.