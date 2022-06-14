banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!
30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!
30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı

Malatya’daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Asayiş 14.06.2022, 10:52
Malatya’daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde üç kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor. ’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan görüntülerde kazaların, aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu