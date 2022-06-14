Son Dakika
TFF Olağanüstü Genel Kurulu’nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi’nin tek aday olarak gireceği açıklandı.
Malatya’daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.
Asayiş 14.06.2022, 10:52
Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde üç kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor. ’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan görüntülerde kazaların, aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.