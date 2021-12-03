Malatya’daki terör operasyonlarında 5 tutuklama

Malatya’da polis tarafından düzenlenen iki ayrı terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda üçü PKK/KCK altısı FETÖ/PDY üyesi şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 kişiye ise adli kontrol uygulandı.