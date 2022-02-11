Malatya’daki kazalar kameralara yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya’da iki kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya’nın da bulunduğu 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görülüyor.