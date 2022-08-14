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Malatya’daki kazalar kameralara yansıdı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Asayiş 14.08.2022, 12:29
Malatya’daki kazalar kameralara yansıdı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya’da Temmuz ayı içerisinde kent merkezinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya’nın da bulunduğu bazı kentlerde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde Malatya’da iki kaza yer alırken, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde trafik kuralları ile trafik işaret ve levhalarına uyulmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.

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