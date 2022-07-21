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Malatya’daki kazalar kamerada

Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar, şehirdeki polis kameralarına yansıdı

Asayiş 21.07.2022, 16:20
Malatya’daki kazalar kamerada

Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar, şehirdeki polis kameralarına yansıdı

Malatya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya’da üç kaza yer alırken, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya’nın da bulunduğu bazı kentlerde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

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