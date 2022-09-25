Malatya’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.D.(58) idaresindeki 34 FDK 660 plakalı İveco marka lojistik firmasına ait kamyonla karşı yönden gelen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Murat Yavuz (59), Fatma Yavuz (34), Leyla Yavuz ( 58),Beril Su Yavuz (7), Tarık Yavuz (36) olay yerinde Batın Kaan Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldığı kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.