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Malatya’daki depremde hasar gören evde hırsızlık
MALATYA'DA DEPREMDE AĞIR HASAR GÖREN İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİASIYLA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 31.10.2020, 19:08
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Malatya’da depremde ağır hasar gören iki katlı müstakil evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak’ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan iki katlı müstakil evde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, E.T. isimli şahıs ikametten çaldığı 1 adet su saati ile birlikte yakalanırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
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