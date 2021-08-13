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Malatya’daki cinsel istismar olayına ilişkin 1 tutuklama

Malatya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 13.08.2021, 17:07
Malatya’daki cinsel istismar olayına ilişkin 1 tutuklama

Malatya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bir süre önce meydana gelen olayda, biri kız iki çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Çocukların durumu ailelerine aktarmasıyla olay gün yüzüne çıkarken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada 340 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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