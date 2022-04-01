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Malatya’daki cinayete 5 tutuklama
Malatya’da 24 yaşındaki Enes Yıldırım’ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş 01.04.2022, 17:55
Malatya’da 24 yaşındaki Enes Yıldırım’ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Enes Yıldırım’ın 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında ölü bulunması olayı ile ilgili inceleme başlatan ekipler soruşturma çerçevesinde K.D., C.D., B.K., M.Ç. ve E.K.‘yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.