banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Malatya’daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha

Malatya’da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Asayiş 01.07.2022, 18:10
Malatya’daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha

Malatya’da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Malatya’da bir hafta önce Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak’ta meydana gelen olayda, başından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 780 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olaya karıştıkları belirlenen K.O., Ö.Ö., T.C.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin daha önce 7 kişi tutuklanmıştı.

Yorumlar (0)
31°
açık