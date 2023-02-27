Malatya’daki artçı depremde 4 katlı iş merkezi böyle çöktü

Malatya’da 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem 4 katlı iş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı kentte 5 katlı bir iş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.