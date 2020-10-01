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Malatya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

MALATYA’DA ŞEHRİN GİRİŞİNDEKİ BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜNDE 5 İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI. FABRİKALARIN DA ÇIKIŞ SAATİNE DENK GELEN KAZA NEDENİYLE KENTİN TEK GİRİŞİ OLAN YOLDA YÜZLERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

Asayiş 01.10.2020, 20:18
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Malatya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Malatya’da şehrin girişindeki Beylerderesi Viyadüğünde 5 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Fabrikaların da çıkış saatine denk gelen kaza nedeniyle kentin tek girişi olan yolda yüzlerce araç kuyruğu oluştu.

Malatya’nın Batı girişinde yer alan Beylerderesi Viyadüğünde işçi servislerinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik altüst oldu. 5 aracın karıştığı kazada servislerde bulunan 9 işçi yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ambulanslarıyla Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın şehrin tek giriş yolu olan çevreyolunda olması ve organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çıkış saatine denk gelmesi ile yüzlerce araç kuyruğu oluştu.

Viyadük üzerindeki kaza sonrası kitlenen trafik uzun süre açılmazken, işten çıkan çok sayıda işçi ise servislerden inerek viyadüğü yaya olarak geçti.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, Malatya-Kayseri Karayolunun trafiğe kapanan şehir girişi güzergahı da uzun süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

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