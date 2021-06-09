banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...

Malatya’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.06.2021, 22:35
Malatya’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte Elazığ istikametine seyir halinde olan 3 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık