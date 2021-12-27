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Malatya’da zehir tacirlerine darbe
Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Asayiş 27.12.2021, 15:07
Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir yolcu otobüsünde yol uygulama noktasında arama yapıldı. Bir şahsın üzerinde ve eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi.