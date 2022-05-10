Malatya’da zehir tacirlerine darbe

Malatya’da polisin durdurduğu bir kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada, 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya’da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir başka şahısta ise 411,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.