Malatya’da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremin 16’ncı gününde Malatya’da yıkılan binalar yarış dronu ile havadan görüntülendi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden 11 il etkilenirken, en fazla yıkımdan biri de Malatya’da gerçekleşti. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri il genelinde yapmış olduğu hasar tespitlerinde Malatya’da 3 bin 103 binanın yıkıldığını, 18 bin 29 binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Ekipler, şehrin tamamında enkaz çalışmalarına devam ederken, o anlar dron pilotu Yunus Yılmaz tarafından görüntülendi.