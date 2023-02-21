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AFAD: "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edil
Malatya’da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremin 16’ncı gününde Malatya’da yıkılan binalar yarış dronu ile havadan görüntülendi.
Asayiş 21.02.2023, 17:06
Kahramanmaraş merkezli depremin 16’ncı gününde Malatya’da yıkılan binalar yarış dronu ile havadan görüntülendi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden 11 il etkilenirken, en fazla yıkımdan biri de Malatya’da gerçekleşti. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri il genelinde yapmış olduğu hasar tespitlerinde Malatya’da 3 bin 103 binanın yıkıldığını, 18 bin 29 binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Ekipler, şehrin tamamında enkaz çalışmalarına devam ederken, o anlar dron pilotu Yunus Yılmaz tarafından görüntülendi.