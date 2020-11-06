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Malatyada yapılan operasyonda cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

CİNSEL İÇERİKLİ KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 06.11.2020, 01:31
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Malatyada yapılan operasyonda cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Malatya’da bir iş yerinde bin 83 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ve ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinde cinsel ürün ve malzeme satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, operasyon düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada, bin 83 adet değişik markalarda cinsel içerikli (çikolata, jel, hap, sprey) malzeme ele geçirdi.

Yapılan operasyonda şüpheli A.S.Ö. hakkında ’5607 SKM’ suçundan yasal işlem yapıldı.

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