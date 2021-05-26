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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 26.05.2021, 22:26
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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