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Malatya’da tüfekle vurulan şahıs kurtarılamadı

Malatya’da tüfekle vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Asayiş 16.06.2021, 18:54
Malatya’da tüfekle vurulan şahıs kurtarılamadı

Malatya’da tüfekle vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen Mahmut Karaoğlan (38) ile U.Ö. karşılaştıkları Vaizoğlu Sokak’ta çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavgada U.Ö. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu Mahmut Karaoğlan ağır yaralanırken, olayın şüphelisi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve burada ameliyata alınarak tedavisine devam edilen Mahmut Karaoğlan, bugün öğle saatlerinden sonra hayatını kaybetti.

Mahmut Karaoğlan’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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