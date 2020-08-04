Malatya’da trafik kazası: 8 yaralı
MALATYA’NIN DARENDE İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI.
Malatya’nın Darende ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza Malatya-Kayseri karayolu üzeri Darende ilçesi Akçatoprak yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Çelik yönetimindeki 44 HR 191 ABT 041 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Akçatoprak yol ayrımına girmek istediği sırada arkadan gelen Celil Kaplan idaresindeki 44 HR 191 plakalı Ford marka aracın çarpması ile devrildi.
Kazada her iki araçtaki sürücülerin yanı sıra Umut Demirel, Mehmet Özer ile Sena, Rukiye, Halil İbrahim ve Muhammed Çelik yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçlardan çıkarılan yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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