banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Malatya’da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 16:41
Malatya’da trafik kazası: 4 yaralı
banner502

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 PR 914 plakalı Tofaş marka otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501