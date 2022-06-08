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Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 08.06.2022, 15:14
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Buhara Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki 44 T 0495 plakalı araç ile Y.S. yönetimindeki 44 ADT 263 plakalı araç ve B.K.’nin kullandığı 44 ADA 019 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada, Y.S., M.S. ile A.Ç. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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