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Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.04.2021, 20:13
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Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Ragip P. idaresindeki Tofaş marka 44 FV 376 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Ruhiye F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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