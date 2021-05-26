banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı

Malatya’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 26.05.2021, 02:45
Malatya’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda,360 gram kubar esrar,13 kök hint keneviri, 400 adet yeşil reçeteye tabi hap ,23,49 gram metamfetamin, 152,52 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden birinin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Yorumlar (0)
19°
açık