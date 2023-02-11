Malatya’da TOKİ’de kalan vatandaşlar güven içerisinde yaşıyorlar

Kahramanmaraş’ta 6 gün önce meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Battalgazi ilçesinde yapılan Gelincik Tepe TOKİ Konutları’nda vatandaşlar güven içerisinde yaşıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 gün önce meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında olan Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken çoğu binada da ağır hasar meydana geldi. Şehir merkezinde kalan vatandaşlar, ilk etapta kentin farklı noktalarında kurulan çadır kentlere yerleştirildi. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından Battalgazi ilçesine bağlı Gelincik Tepesi TOKİ Konutları’nda kalan vatandaşlar ise konutlarında ufak bir çatlama veya sıva dökülmesi olmamasından dolayı aile yakınlarını buraya getirdi. Konutlarında güven içerisinde oturan depremzedeler, artık deprem ve kış korkusu yaşamadan sıcak yuvalarında yaşadıklarını aktarırken devlete olan minnettarlıklarını da dile getirdi. Öte yandan, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gelincik Tepe TOKİ Konutları’nda deprem öncesinde 5 bin kişi yaşarken deprem sonrasında konutlarda kalan vatandaşların yakınlarının gelmesiyle birlikte 15 bin kişiyi geçtiği öğrenildi.

“Depremi hafif şiddetli hissettik, evlerimizde can kaybı yok”

Binalarında herhangi bir sorunun olmadığını ve devlete minnettarlıklarını dile getiren Vedat Gürbüz, “Deprem oldu ama hafif şiddetli depremi hissettik. Evlerimizde can kaybı yok. Çok şükür çoluk çocuğumuz iyi. Binaların eski olmasından dolayı Malatya merkezde kardeşim ve iki yeğenim vefat etti. Bizim buralarda bir sıkıntı yok. Annem ve babamın oturduğu evlerinin duvarında çatlak vardı. Bir tane bir sıva çatlağı yok. Hiçbir hasarımız yok. Allah, devletimize zeval vermesin gerçekten de güzel bir ev yapmışlar. O gün depremin hafif bir hissettik, burnumuz bile kanamadı. Babam ve annem burada, aynı zamanda evleri hasar gören kardeşim ve çocukları burada bize sığındılar. Yapı itibariyle, ısınmasıyla vesaire buradan çok memnunum. Olan merkezdeki kardeşime ve iki yeğenime oldu. Eski yapı olduğu için oralar yıkıldı. Benim evim 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yaklaşık 1 buçuk yıl kirada oturdum. Daha sonra burası kura ile bana çıktı. Biran buraya gelmekle tereddüt ettik ve kendi evimiz diye geldik. Geldiğimize de çok memnun olduk” dedi.

“Bulunduğumuz TOKİ’de vatandaş sayısı 5 binken depremden sonra şuanda 15 bin geçti”

Şiddetli bir şekilde hissettikleri depremin ardından TOKİ konutlarında herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirten Gelincik Tepesi TOKİ Site Müdürü Talay Erol, “İnsanların genel ihtiyaçlarını, temizlik, çöp ve ısınmalar ile ilgili hizmetler veriyoruz. Elazığ-Malatya depreminde acil şekilde yapılan çok hızlı bir şekilde insanlara teslim edilen konutlarımızdır. Depremi hepimiz burada hissettik ve ağır bir şekilde hissettik. Binalarımızda en ufak bir çatlak, sıva çatlağı ve boya dökülmesi dahi yok. Şuanda kazanlarımız yanıyor, ısınmalarımız, sularımız var. Malatya merkezden birçok burada barınıyor çünkü güvenli alan olarak görüyor. 1. ve 2. etap dediğimiz bölgede bin 231 daire var daha önceki burada barınan insan sayısı yaklaşık 5 binken şuanda 15 bin geçti. Çünkü her evde 3-4 aile kalmaya başladı” şeklinde konuştu.

Ömer Şimşek ise “Öncelik tüm Türkiye’ni başı sağ olsun. Biz buraya Elazığ depreminden sonra geldik. O depremde evleri yıkılanlara yani bizlere verildi. Maşallah, evler çok güzel. Alçılarda bile desen bir patlak yok. Çok memnunuz. Merkezin yüzde 90’ı gitti veya oturulamayacak durumda. Burada iki, üç veya dört aile oturan var. Burası sağlam diye çoğu buraya geldi” diye konuştu.