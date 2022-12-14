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Malatya’da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Malatya’da jandarma görevlileri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Asayiş 14.12.2022, 14:08
Malatya’da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Malatya’da jandarma görevlileri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Battalgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şahıslarla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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