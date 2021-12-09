Malatya’da televizyon kanalında yangın

Malatya’da yayın yapan bir televizyon kanalının bulunduğu binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, uydu üzerinden yayın yapan ER TV adlı televizyon kanalının bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi Karlık mevkiindeki binada saat 20.30 sularında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Televizyon personelinin de binada bulunduğu esnada çıkan yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’ da televizyon binasına gelerek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini yerinde takip etti.

Yaralananın olmadığı yangında çatı katında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kanaldan yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "ER TV olarak çok kısa sürede televizyonumuz binasına gelerek, anında yangına müdahale eden tüm itfaiye teşkilatı ve yine çok kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü personellerine özverili çalışmaları ve desteklerinden ötürü ve bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" denildi.