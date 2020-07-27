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Malatya’da şüpheli ölüm
MALATYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Asayiş 27.07.2020, 22:12
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Malatya’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balin Sokak’ta tek katlı müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan Kadir D. (35), akşam saatlerinde aniden fenalaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Astım hastası olduğu ileri sürülen Kadir D.’nin ölümü şüpheli bulunarak cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cumhuriyet savcısının talimatı ile şahsın ikametinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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