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Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş 30.08.2022, 19:30
Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Olay, Kiltepe Mahallesi Tamir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.T. (30) aralarında ailevi bir konu nedeniyle husumet bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaflık yapan V.S.’ye tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan V.S. yaralanırken, şüpheli H.T. ile olaya karışığı değerlendirilen F.Ş. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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