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Malatya’da silahlı kavga sonrası kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya’da silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada bir adet kırmadan bozma tüfek ile 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Asayiş 12.09.2021, 02:05
Malatya’da silahlı kavga sonrası kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya’da silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada bir adet kırmadan bozma tüfek ile 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.



Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli olay sonrası bölgeden araçla kaçarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı olay sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, daha önceden plakası belirlenen aracın Buharı Bulvarı Çöşnük Kavşağı mevkiinde kent merkezine seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler ile şüpheliler arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından M.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı.



Araçta detaylı inceleme yapan ekipler kırmadan bozma bir tüfek ile biri tüfeğin namlusunda olmak üzere 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi. İki şüpheli sağlık kontrol için hastaneye götürülürken, araç ise Sümer Polis Merkezi’ne çekildi.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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