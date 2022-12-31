Malatya’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük sanayi sitesi içerisinde K.A., A.Ş. ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda şüpheli şahıs İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavileri süren yaralılardan A.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.