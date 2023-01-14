Malatya’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bebek Sokakta karşılaşan E.P. (24) ile Ö.A. (33) arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.A. tarafından silahla açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan E.P. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan bulurken hastanede tedavisi süren E.P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.