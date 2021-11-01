Malatya’da silah ve mühimmat operasyonu: 2 gözaltı

Malatya’da jandarmanın 2 farklı adrese düzenlendiği operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesinde 2 farklı adrese silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphesiyle operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 1 adet MP 50 marka 9. mm çapında makinalı tabanca, 1 adet 9. mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 15 adet 7.62 mm çapında kaleşnikof mühimmatı, 173 adet 9 mm çapında tabanca mühimmatı,34 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 34 adet dolu av tüfeği kartuşu, 25 gram kubar esrar,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.