Malatya’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da seyir halindeki bir araca tüfekle ateş açıldı. Olayda araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; Yeşiltepe yolu üzerinden Şehir Mezarlığı istikametine Tofaş marka 44 AF 786 plakalı otomobili ile seyir halinde olan S.T.’nin aracına Açıkgöz Sokak civarında bilinmeyen bir noktada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ataş açıldı.

Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden S.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yeri ile araçta inceleme yaparken, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.