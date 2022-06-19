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Malatya’da şarampole uçan araçta can pazarı: 2’si ağır 6 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Feci kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Asayiş 19.06.2022, 15:50
Malatya’da şarampole uçan araçta can pazarı: 2’si ağır 6 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Feci kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı Kuzey kuşak çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.M. (43) idaresindeki 44 ADG 956 plaka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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