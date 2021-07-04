Malatya’da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı

Malatya’da kendinden bir süredir haber alınamayan genç polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Hayatını kaybetmek üzere olan genci polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki M.M.’den bir süredir haber alamayan ailesi gencin hayatında endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine M.M.’nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, 02.15 sularında Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde devriye atan ekipler bölgede bulunan bir parkta ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. Hızla olay yerine intikal eden ekipler ağaca eşofmanla asılı haldeki şahsı eşofmanı keserek aşağı indirdi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kendinden haber alınamayan 27 yaşındaki M.M. olduğu belirlenirken, nefes almakta zorlanan genç ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler M.M.’nin kaleme aldığı değerlendirilen mektup bir adet tütün tabakası ile bir cep telefonu buldu.

Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.