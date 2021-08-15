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Malatya’da peş peşe 2 zincirleme kaza: 1 yaralı

Malatya’da alt geçitte peş peşe yaşanan 2 zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2021, 20:06
Malatya’da peş peşe 2 zincirleme kaza: 1 yaralı

Malatya’da alt geçitte peş peşe yaşanan 2 zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan hafif ticari bir aracın aniden durması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanırken kaza sonrası kilitlenen trafikte bir kaza daha meydana geldi. Peş peşe yaşanan kazalarda 1 kişi yaralanırken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Elazığ istikametine trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların bölgeden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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