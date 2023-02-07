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Malatya’da Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz çalışmaları sürüyor, yaralılar çıkartılıyor

Malatya’da Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz çalışmaları sürüyor, yaralılar çıkartılıyor

Asayiş 07.02.2023, 22:03
Malatya’da Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz çalışmaları sürüyor, yaralılar çıkartılıyor

Malatya’da Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz çalışmaları sürüyor, yaralılar çıkartılıyor

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