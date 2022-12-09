Malatya’da otomobilin refüje çarptığı kaza kameralara yansıdı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.E. idaresindeki 34 DPM 149 plakalı Citron marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kameralara yansıyan kazada araç sürücüsüyle birlikte F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.