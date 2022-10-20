Malatya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazada şahsın ayakkabılarının ise yola savrulduğu görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede tedavi gören babası M.T.’yi ziyarete gelen 42 yaşındaki Bekir Türk’e ziyaret sonrası yolun karşısına geçmeye çalışırken Elazığ istikametine seyir halinde olan E.B. (27) yönetimindeki 44 HB 770 plaka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan şahıs ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Bekir Türk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazada Bekir Türk’e ait ayakkabıların ise yola savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.